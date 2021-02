Объявлены номинанты «Золотого глобуса»

3 февраля были объявлены пятерки фильмов, которые будут бороться за получение престижной премии голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Лидером по числу кинономинаций стала лента МАНК, сделанная для стримингового сервиса Netflix. Она представлена в шести категориях. Пять номинаций получил еще один проект Netflix − СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ.

Вручение «Золотых глобусов» состоится уже в 78-й раз. Торжественная церемония пройдет 28 февраля 2021 года. «Золотой глобус» считается второй по значимости американской наградой после «Оскара». Церемония вручения «глобусов» открывает предоскаровский «сезон красных дорожек», но в этом году она пройдет в онлайн-формате.

Списки номинантов в кинокатегориях выглядят следующим образом:

Лучшая драма

ОТЕЦ

МАНК

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ

СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ

Лучшая комедия или мюзикл

БОРАТ 2

ГАМИЛЬТОН

ЗАВИСНУТЬ В ПАЛЬМ-СПРИНГС

МЬЮЗИК

ВЫПУСКНОЙ

Лучший режиссер полнометражного фильма

Эмераль Феннелл (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)

Дэвид Финчер (МАНК)

Реджина Кинг (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ)

Аарон Соркин (СУД НА ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)

Хлоя Чжао (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Виола Дэвис (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)

Андра Рэй (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛИДЭЙ)

Ванесса Кирби (ФРАГМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ)

Френсис МакДорманд (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)

Кэрри Маллиган (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле

Мария Бакалова (БОРАТ 2)

Мишель Пфайфер (УЙТИ НЕ ПРОЩАЯСЬ)

Аня Тейлор Джой (ЭММА)

Кейт Хадсон (МЬЮЗИК)

Розамунд Пайк (АФЕРИСТКА)

Лучшая актриса второго плана

Глен Клоуз (ЭЛЛЕГИЯ ХИЛЛБИЛЛИ)

Оливия Колман (ОТЕЦ)

Хелен Зенгель (НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА)

Аманда Сейфрид (МАНК)

Джоди Фостер (МАВРИТАНЕЦ)

Лучший актер в драматическом фильме

Риз Ахмед (ЗВУК МЕТАЛЛА)

Чедвик Боузман (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)

Энтони Хопкинс (ОТЕЦ)

Гэри Олдман (МАНК)

Тахир Рахим (МАВРИТАНЕЦ)

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле

Саша Барон Коэн (БОРАТ 2)

Джеймс Корден (ВЫПУСКНОЙ)

Лин-Мануэль Миранда (ГАМИЛЬТОН)

Дев Патель (ИСТОРИЯ ДЭВИДА КОППЕРФИЛЬДА)

Энди Сэмберг (ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС)

Лучший актер второго плана

Саша Барон Коэн (СУД НА ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)

Даниэль Калуйя (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)

Джаред Лето (ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ)

Билл Мюррей (ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ)

Лесли Одом мл. (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ)

Лучший оригинальный сценарий

ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ

МАНК

СУД НА ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ

ОТЕЦ

ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ

Лучший мультфильм

СЕМЕЙКА КРЙДС: НОВОСЕЛЬЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ

ВПЕРЕД

ЛЕГЕНДА О ВОЛКАХ

ДУША

Лучшая песня

Fight for You (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)

Hear My Voice (СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)

Io Si (Seen) (ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ)

Speak Now (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ)

Tigress & Tweed (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛЛИДЭЙ)

Лучшая музыка

ПОЛНОЧНОЕ НЕБО, Александр Деспла

ДОВОД, Людвиг Гуранссон

НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА, Джеймс Ньютон Ховард

МАНК, Трент Рензор, Аттикус Росс

ДУША, Трент Рензор, Аттикус Росс, Джон Батишта

Лучший иностранный фильм

ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Дания)

МИНАРИ (Южная Корея − США)

ЛА ЙОРОНА (Гватемала − Франция)

ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ (Италия)

МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ (Таиланд − США)

Списки номинантов в телекатегориях выглядят следующим образом:

Лучший драматический сериал

«Страна Лавкрафта»

«Корона»

«Мандалорец»

«Озарк»

«Сестра Рэтчет»

Лучший комедийный сериал или мюзикл

«Бортпроводница»

«Великая»

«Эмили в Париже»

«Тед Лассо»

«Шиттс Крик»

Лучший телефильм или мини-сериал

«Нормальные люди»

«Ход королевы»

«Голос перемен»

«Отыграть назад»

«Неортодоксальная»

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бэйтмен, «Озарк»

Джош О Коннер, «Корона»

Боб Оденкирк, «Лучше звоните Солу»

Аль Пачино, «Охотники»

Мэттью Риз, «Перри Мейсон»

Лучший актер в комедийном сериале

Дон Чиддл, «Черный понедельник»

Николас Холт, «Великая»

Юджин Леви, «Шаттс Крик»

Джейсон Студекис, «Тед Лассо»

Рами Юссеф, «Рами»

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Брайан Крэнстон, «Ваша честь»

Джефф Дэниэлс, «Правило Коми»

Хью Грант, «Отыграть назад»

Итан Хоук, «Птица Доброго Господа»

Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Джон Бойега, «Голос перемен»

Брендан Глиссон, «Правила Коми»

Дэн Леви, «Шиттс Крик»

Джим Парсонс, «Голливуд»

Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лора Линни, «Озарк»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Эмма Корин, «Корона»

Оливия Колман, «Корона»

Сара Полсон, «Сестра Рэтчет»

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лили Коллинз, «Эмили в Париже»

Кейли Куоко, «Бортпроводница»

Эль Фаннинг, «Великая»

Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»

Кэтрин О'Хара, «Шиттс Крик»

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»

Шира Хаас, «Неортодоксальная»

Николь Кидман, «Отыграть назад»

Аня Тейлор Джой, «Ход королевы»

Дейзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Джиллиан Андерсон, «Корона»

Хелена Бонем Картер, «Корона»

Джулия Гарнер, «Озарк»

Энн Мёрфи, «Шиттс Крик»

Синтия Никсон, «Сестра Рэтчет»

03.02.2021 Автор: Артур Чачелов