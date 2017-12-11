Объявлены номинанты «Золотого глобуса»: в лидерах «Форма воды»

11 декабря, в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, были объявлены пятерки фильмов, которые будут бороться за получение престижной премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Лидером по числу кинононимаций стал новый фильм Гильермо дель Торо ФОРМА ВОДЫ – он представлен в 7 категориях. Политический триллер СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ и драма ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ заявлены в шести номинациях, 4 номинации у фильма ЛЕДИ БЁРД. В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» попала драма Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ.

Вручение «Золотых глобусов» состоится уже в 75 раз. Торжественная церемония пройдет 7 января 2018 года. «Золотой глобус» считается второй по значимости американской наградой после «Оскара». Церемония вручения «Глобусов» открывает предоскаровский «сезон красных дорожек».

Списки номинантов 2018 года в кинокатегориях выглядят следующим образом:

Лучшая драма

ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ

ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ

ФОРМА ВОДЫ

ДЮНКЕРК

Лучшая комедия или мюзикл

ГОРЕ-ТВОРЕЦ

ЛЕДИ БЁРД

ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА

ПРОЧЬ

ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН

Лучший режиссер полнометражного фильма

Гильермо Дель Торо (ФОРМА ВОДЫ)

Мартин Макдона (ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Кристофер Нолан (ДЮНКЕРК)

Ридли Скотт (ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА)

Стивен Спилберг (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Мишель Уильямс (ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА)

Джессика Честейн (БОЛЬШАЯ ИГРА)

Мэрил Стрип (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ)

Салли Хоукинс (ФОРМА ВОДЫ)

Фрэнсис МакДорманд (ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ)

Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле

Марго Робби (ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА)

Сирша Ронан (ЛЕДИ БЁРД)

Джуди Денч (ВИКТОРИЯ И АБДУЛ)

Эмма Стоун (БИТВА ПОЛОВ)

Хелен Миррен (В ПОИСКАХ ПРАДНИКА)

Лучшая актриса второго плана

Мэри Джей Блайдж (ФЕРМА «МАДБАУНД»)

Эллисон Джейни (ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА)

Хонг Чау (КОРОЧЕ)

Октавия Спенсер (ФОРМА ВОДЫ)

Лори Меткаф (ЛЕДИ БЁРД)

Лучший актер в драматическом фильме

Тимоти Шаламэ (ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ)

Том Хэнкс (СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ)

Дэниэл Дэй Льюис (ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ)

Гэри Олдмен (ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА)

Дэнзел Вашингтон (РОМАН ИЗРАЭЛ, ESQ.)

Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле

Хью Джекман (ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН)

Стив Карелл (БИТВА ПОЛОВ)

Дэниэл Калуя (ПРОЧЬ)

Энсел Элгорт (МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ)

Джеймс Франко (ГОРЕ-ТВОРЕЦ)

Лучший актер второго плана

Уильям Дефо (ПРОЕКТ «ФЛОРИДА»)

Сэм Рокуэлл (ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ )

Арми Хаммер (ЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ)

Ричард Дженкинс (ФОРМА ВОДЫ)

Кристофер Пламмер (ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА)

Лучший оригинальный сценарий

ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ

ФОРМА ВОДЫ

ЛЕДИ БЁРД

БОЛЬШАЯ ИГРА

Лучший мультфильм

ТАЙНА КОКО

ФЕРДИНАНД

ВАН ГОН. С ЛЮБОВЬ ВИНСЕНТ

БОСС-МОЛОКОСОС

ДОБЫТЧИЦА (The Breadwinner)

Лучшая песня

«Remember Me» (ТАЙНА КОКО)

«This Is Me» (ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН)

«Home» (ФЕРДИНАНД)

«Mighty River» (ФЕРМА «МАДБАУНД»)

«The Star» (ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА)

Лучшая музыка

ДЮНКЕРК

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ

ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ

ТРИ БИЛБОРДА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

ФОРМА ВОДЫ

Лучший иностранный фильм

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ (Чили)

КВАДРАТ (Швеция)

НЕЛЮБОВЬ (Россия, Франция, Бельгия)

СНАЧАЛА ОНИ УБИЛИ МОЕГО ОТЦА (Камбоджа)

В ТЕМНОТЕ (Германия)

11.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Golden Globe