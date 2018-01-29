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Композитор «Ла-ла Ленда» получил «Грэмми»

Награду также присудили автору песни из мультфильма «Моана»

В воскресенье, 28 января, в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden прошла торжественная церемония вручения самой престижной американской музыкальной премии – «Грэмми». Эту награду вручает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. Киноиндустрии «Грэмми» интересна в первую очередь тематическими номинациями композиторам фильмов. Таких номинаций две: «Лучший саундтрек для визуальных медиа» и «Лучшая песня для визуальных медиа».

В этом году награда за «Лучший саундтрек для визуальных медиа» присуждена композитору Джастину Гурвицу за музыку к мюзиклу ЛА-ЛА ЛЕНД. Напомним, что у этой картины уже есть множество наград за саундтрек, в том числе и «Оскар». Вместе с Гурвицем на «Грэмми» претендовали Йохан Йоханнссон (за ПРИБЫТИЕ), Ханс Циммер (за ДЮНКЕРК и СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ), Рамин Джавади (за седьмой сезон сериала «Игра престолов») и Бенджамин Уоллфиш и Фаррелл Уильямс (за те же СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ).

«Лучшей песней для визуальных медиа» по версии «Грэмми» в этом году стала композиция How Far I'll Go из мультфильма МОАНА. Награда вручена  ее композитору Лину-Мануэлю Миранде. Интересно, что год назад эта композиция также претендовала на премию «Оскар». В номинации «Грэмми» конкуренцию победителю в этом году составляли песни City Of Stars из ЛА-ЛА ЛЕНДА, I Don't Wanna Live Forever из НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, Never Give Up из ЛЬВА и Stand Up For Something из фильма МАРШАЛЛ.

Лучшей песней года в главной номинации «Грэмми» в этом году признана композиция That's What I Like в исполнении Бруно Марса.

29.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Grammy

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