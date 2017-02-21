«Защитники» выходят в прокат одновременно в 23 странах мира

Впервые в истории отечественная картина выходит в международный прокат одновременно с Россией сразу в 23 странах мира. Кинокомикс ЗАЩИТНИКИ стартует 23 февраля 2017 года в Германии, Болгарии, Индии, Тайване, а также странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Восточный Тимор). Кроме того, лента выйдет в прокат в странах СНГ: Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Белоруссии, Армении, Молдове, Латвии, Эстонии. Все сделки были окончательно закрыты после скрининга фильма на Берлинском кинорынке.

Кроме того, на кинорынке EFM в Берлине была определена примерная дата выхода фильма в Китае – апрель 2017 года.



Как отмечает генеральный продюсер кинокомпании Renovatio Entertainment Владимир Поляков, еще на стадии продаж фильм вызвал беспрецедентный интерес у дистрибьютеров разных стран: «Этот интерес не случаен. На сегодняшний день «Защитники» самый новаторский проект отечественного кинематографа. Наш фильм - пионер в жанре российских супер геройских блокбастеров и настоящий прорыв в сфере применения компьютерной графики в кино».



В свою очередь, продюсер кинокомпании «Большое кино» Гевонд Андреасян отмечает, что одновременный мировой прокат – уникальное событие для России: «Это важный шаг для всей индустрии. И большая честь, и большая ответственность для нас. Мы – первопроходцы. Это была сложная, кропотливая и тяжелая организационная работа. Нам надо было не только успеть отдать фильм на дубляж, но и, например, согласовать рекламные материалы. Теперь мы понимаем насколько сложно приходится западным студиям, когда их ленты выходят одновременно по всему миру. Но это бесценный опыт. И мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы этот механизм стал привычным для большого российского кино и киноиндустрии в целом».



Вышеназванные страны – не единственные международные территории, на которых выйдут ЗАЩИТНИКИ. Уже заключены контракты и в настоящее время согласовывается дата проката в Японии, Корее, странах Латинской Америки, Франции, Чехии, странах Бенилюкс. Кроме того, финализируются сделки с прокатчиками США, Канады и Великобритании.

21.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Большое кино