Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантов

Единственная в России награда для тех, кто создает анимационный контент – премия «Икар» – объявила номинантов 2017 года. В числе тех, кто претендует на награды – авторские и коммерческие хиты. Победители станунт известны уже 8 апреля 2017 года, в день российской анимации. Тогда в культурном центре «ЗиЛ» состоится торжественная церемония вручения «Икаров».

Так, за звание лучшего анимационного фильма в кинопрокате соревнуются три полнометражных мультфильма: СМЕШАРИКИ: ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ, ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-ЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ и СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ. Лучшим продюсером могут признать либо Юрия Москвина из компании Wizart, либо Сергея Сельянова и Александра Боярского со студии «Мельница», либо Александра Саблукова из компании «0+Media». В номинации «Лучший фильм» – сразу пять претендентов: короткометражные мультфильмы «Два трамвая», «Кукушка», «Осколок», «Рыбы, пловцы, корабли» и «Среди черных волн».

Кроме того, «Икары» присуждаются в номинациях «Режиссер», «Сценарист», «Художник», «Звукорежиссер», «Композитор», «Актер», «Персонаж», «Дело» (прикладная анимация), «Продюсер», «Мастер», «Сериал: стартап», «Сериал: эпизод» и «Аниматор».

Почетный «Икар» этого года достанется режиссеру Андрею Хржановскому.

21.03.2017 Автор: Артур Чачелов