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Мультипликаторам раздали премии «Икар»

Сразу три награды досталось проекту «Он не может жить без космоса»

Накануне в Москве прошла церемония награждения Национальной анимационной премии «Икар». Ее провели в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи. В числе победителей 2020 года − авторские и коммерческие хиты. Триумфатором церемонии награждения стал мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Лента отмечена в номинациях «Фильм», «Режиссер» и «Звукорежиссер» (Владимир Голоунин).

Лучшим фильмом в прокате назван ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 режиссеров Константина Феоктистова и Дарины Шмидт. 

Приз за лучший сценарий достался Алексею Лебедеву за мультфильм «Приключения Пети и Волка» (эпизод «Дело о нечаянном проклятии»). Лучшим композитором стал Марк Скворцов за работу над мультфильмом «Уточка и кенгуру». Актерские призы получили Лилиан Малкина и Татьяна Пилецкаяза работу в мультфильме «Привет, Бабульник!». Приз в номинации «Аниматор» достался Дарье Кащеевой за фильм «Дочь». Варвара Яковлева удостоилась награды в номинации «Художник» за фильм «Анна, кошки-мышки».

В номинации «Дело» победил рекламный ролик «С точки зрения музея» режиссера Платона Инфанте, созданный совместно с ГМИИ имени Пушкина.

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08.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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