IVI назвал самые популярные фильмы и сериалы года

IVI – онлайн-кинотеатр №1 в России − подвел итог 2020 года, рассказав какие фильмы и сериалы вошли в топ по просмотрам среди его зрителей. Так, в тройку лидеров среди российских сериалов попали проекты IVI Originals (оригинальный контент собственного производства IVI) «Нежность» от режиссера Анны Меликян и комедийный проект «ЧУМА!». Самой популярной голливудской новинкой стал фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи.

В 2020 году IVI показал шесть оригинальных проектов под брендом IVI Originals: «Нежность», «Мертвые души», «ЧУМА!», «ЧУМА!Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), «Разговорник», которые уже успели стать хитами на IVI. И уже сейчас зрители могут найти на IVI караоке-проект «Чумовой Новый год».

Топ-10 российских сериалов:

«Мажор»;

«Нежность» (IVI Originals);

«ЧУМА!» (IVI Originals);

«Тест на беременность»;

«Метод»;

«Триггер»;

«Мертвые души» (IVI Originals);

«Ищейка»;

«Женский доктор»;

«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова».

Топ-10 зарубежных сериалов:

«Теория большого взрыва»;

«И повсюду тлеют пожары»;

«Викинги»;

«Как избежать наказания за убийство»;

«Хороший доктор»;

«Острые козырьки»;

«Форс-мажоры»;

«Люцифер»;

«Дело»;

«Менталист».

Топ-10 российских фильмов в подписке:

Топ-10 зарубежных фильмов в подписке:

Топ-10 голливудских новинок 2020 года (фильмы):

Топ-10 мультфильмов:

«Маша и Медведь»;

«Щенячий патруль»;

«Губка Боб Квадратные Штаны»;

ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР;

«Вспыш и чудо-машинки»;

«Босс-молокосос: Снова в деле»;

«Три кота»;

«Свинка Пеппа»;

«Ми-ми-мишки»;

СКУБИ-ДУ!.

IVI - онлайн-кинотеатр №1 в России, аудитория которого превышает 52 млн уникальных посетителей в месяц. Фильмотека сервиса насчитывает более 100 тыс. единиц контента − это картины всех 6 студий мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Помимо лицензирования контента, онлайн-кинотеатр IVI производит собственный контент под брендом IVI Originals.

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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI