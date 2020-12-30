IVI назвал самые популярные фильмы и сериалы года

IVI – онлайн-кинотеатр №1 в России − подвел итог 2020 года, рассказав какие фильмы и сериалы вошли в топ по просмотрам среди его зрителей. Так, в тройку лидеров среди российских сериалов попали проекты IVI Originals (оригинальный контент собственного производства IVI) «Нежность» от режиссера Анны Меликян и комедийный проект «ЧУМА!». Самой популярной голливудской новинкой стал фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи.
В 2020 году IVI показал шесть оригинальных проектов под брендом IVI Originals: «Нежность», «Мертвые души», «ЧУМА!», «ЧУМА!Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), «Разговорник», которые уже успели стать хитами на IVI. И уже сейчас зрители могут найти на IVI караоке-проект «Чумовой Новый год».
Топ-10 российских сериалов:
Топ-10 зарубежных сериалов:
Топ-10 российских фильмов в подписке:
Топ-10 зарубежных фильмов в подписке:
Топ-10 голливудских новинок 2020 года (фильмы):
Топ-10 мультфильмов:
IVI - онлайн-кинотеатр №1 в России, аудитория которого превышает 52 млн уникальных посетителей в месяц. Фильмотека сервиса насчитывает более 100 тыс. единиц контента − это картины всех 6 студий мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Помимо лицензирования контента, онлайн-кинотеатр IVI производит собственный контент под брендом IVI Originals.
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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: IVI
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