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IVI назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Крупнейший онлайн-кинотеатр России составил несколько топов предпочтений своих зрителей

IVI – онлайн-кинотеатр №1 в России − подвел итог 2020 года, рассказав какие фильмы и сериалы вошли в топ по просмотрам среди его зрителей. Так, в тройку лидеров среди российских сериалов попали проекты IVI Originals (оригинальный контент собственного производства IVI) «Нежность» от режиссера Анны Меликян и комедийный проект «ЧУМА!». Самой популярной голливудской новинкой стал фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи.

В 2020 году IVI показал шесть оригинальных проектов под брендом IVI Originals: «Нежность», «Мертвые души», «ЧУМА!», «ЧУМА!Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), «Разговорник», которые уже успели стать хитами на IVI. И уже сейчас зрители могут найти на IVI караоке-проект «Чумовой Новый год».

Топ-10 российских сериалов:

  • «Мажор»;
  • «Нежность» (IVI Originals);
  • «ЧУМА!» (IVI Originals);
  • «Тест на беременность»;
  • «Метод»;
  • «Триггер»;
  • «Мертвые души» (IVI Originals);
  • «Ищейка»;
  • «Женский доктор»;
  • «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова».

Топ-10 зарубежных сериалов:

  • «Теория большого взрыва»;
  • «И повсюду тлеют пожары»;
  • «Викинги»;
  • «Как избежать наказания за убийство»;
  • «Хороший доктор»;
  • «Острые козырьки»;
  • «Форс-мажоры»;
  • «Люцифер»;
  • «Дело»;
  • «Менталист».

Топ-10 российских фильмов в подписке:

Топ-10 зарубежных фильмов в подписке:

Топ-10 голливудских новинок 2020 года (фильмы):

Топ-10 мультфильмов:

  • «Маша и Медведь»;
  • «Щенячий патруль»;
  • «Губка Боб Квадратные Штаны»;
  • ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР;
  • «Вспыш и чудо-машинки»;
  • «Босс-молокосос: Снова в деле»;
  • «Три кота»;
  • «Свинка Пеппа»;
  • «Ми-ми-мишки»;
  • СКУБИ-ДУ!.

IVI - онлайн-кинотеатр №1 в России, аудитория которого превышает 52 млн уникальных посетителей в месяц. Фильмотека сервиса насчитывает более 100 тыс. единиц контента − это картины всех 6 студий мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Помимо лицензирования контента, онлайн-кинотеатр IVI производит собственный контент под брендом IVI Originals.

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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI

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