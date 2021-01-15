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IVI зарабатывает на своем приложении больше других онлайн-кинотеатров

Это данные отчета компании App Annie

Онлайн-кинотеатр IVI снова вошел в тройку лидеров по монетизации мобильных приложений в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные отчета App Annie − платформы для аналитики в мобильных приложениях. Онлайн-кинотеатр попал в список лидеров наряду с соцсетью «ВКонтакте» и музыкальным плеером BOOM.

IVI попадает в данный топ не первый год. В компании считают, что этот факт объясняется позитивным опытом зрителей видеосервиса. Точных цифр в компании не приводят.

«Мы постоянно улучшаем пользовательский опыт и даем нашим зрителям возможность легкого выбора и комфортного просмотра на любом устройстве, в том числе и в мобильных приложениях», − отмечает Ирина Грандель, заместитель генерального директора по развитию платной модели – директор департамента платных сервисов IVI.

Пользователи с каждым годом проводят в мобильных приложениях все больше времени − в среднем по 3,5 часа в день, всего 94 млрд часов. Это на 40% больше, чем было в 2019-м. В 2020 году россияне потратили в мобильных приложениях $1,33 млрд.

В четвертом квартале 2020 года россияне провели на стриминговых сервисах 6,93 млрд часов (6,2 млрд во всем 2019 году). Больше всего времени на видео они тратили в апреле-июне 2020 года.

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15.01.2021 Автор: Артур Чачелов

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