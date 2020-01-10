«Холопу» покорилось два миллиарда рублей

В пятницу 10 января кассовые сборы комедии ХОЛОП перевалили за отметку 2 миллиарда рублей в РФ и СНГ. Речь идет о кассе, собранной только в российских кинотеатрах. С учетом кинотеатров СНГ два миллиарда покорились картине еще раньше.

«Для меня такие сборы – это миллионы зрителей, которым фильм понравился, которые его посмотрели и стали счастливее, − признается Клим Шипенко, режиссер фильма. − Это то, о чем я мечтал и о чем мечтают все режиссеры, снимая свои картины».

Фильм производства продюсерской студии Yellow, Black & White (YBW Films), кинокомпании МЕМ Cinema и группы компаний ГПМ КИТ, снятый при участии телеканала «Россия 1» и при поддержке телеканала «Супер», стал третьей российской картиной, которая смогла собрать в кинотеатрах больше 2 млрд. Ранее это сделали лишь фильмы ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34. ХОЛОПА, который вышел в прокат 26 декабря, посмотрело в России уже более 7 млн человек.

«Это большой результат работы команды единомышленников!, − комментирует результат продюсер Эдуард Илоян. − Я очень благодарен нашим партнерам из кинокомпании МЕМ Cinema, ГПМ КИТ, холдинга ВГТРК, нашему прокатчику «Централ Партнершип» и, конечно же, кинотеатрам, которые поверили в наше кино и отлично отработали в новогодние праздники. Очень надеюсь, что ХОЛОП еще долго будет радовать зрителя в прокате!».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

10.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Централ Партнершип