«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом по данным ЕАИС

Согласно данным, имеющимся в системе ЕАИС, комедия ХОЛОП стала самым кассовым российским фильмом в истории российского проката. Лента собрала 2,9439 млрд руб., обойдя предыдущего рекордсмена − спортивную драму ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, сборы которой в ЕАИС составляют 2,9436 млрд. При этом, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», полученным от компании «Централ Партнершип», кассовые сборы ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ на территории России на самом деле составляют 2,968 млрд. рублей. Таким образом, формально, ХОЛОП его пока не обошел.

Лента Клима Шипенко появилась в кинотеатрах страны 23 декабря 2019 года в режиме широкого превью, а 26 декабря начался ее широкий прокат. По данным ЕАИС на 13:30 4 февраля, картину посмотрело 11,9 млн зрителей. У ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в ЕАИС этот показатель равен 11,1 млн. По данным БК, полученным от прокатчика, число зрителей ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ превысило 12 млн человек.

ХОЛОП − проект продюсерской студии Yellow, Black & White (YBW Films), кинокомпании МЕМ Cinema и Группы Компаний ГПМ КИТ, созданный при участии телеканала «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и при поддержке телеканала «Супер».

Самым кассовым фильмом в истории современного российского проката остается фантастический проект АВАТАР (FOX). Лента Джеймса Кэмерона собрала почти 3,517 млрд рублей. В прокате ее посмотрело 13,466 млн зрителей.

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04.02.2020 Автор: Артур Чачелов