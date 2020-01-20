«Холоп» обошел «Короля Льва» и вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории российского проката

Новогодний хит ХОЛОП производства продюсерской студии Yellow, Black & White (YBW Films), кинокомпании МЕМ Cinema, Группы Компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»), при участии телеканала «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и при поддержке телеканала «Супер» (холдинг «Газпром-медиа») обошел по сборам самый кассовый фильм 2019 года − голливудский блокбастер КОРОЛЬ ЛЕВ. Согласно данным ЕАИС, на сегодняшний день российская лента заработала 2,650 млрд рублей, что делает ее третьей по сборм за всю историю нашего проката после АВАТАРА (3,517 млрд рублей по России) и ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ (2,968 млрд).

А вот по числу зрителей ХОЛОП пока уступает КОРОЛЮ ЛЬВУ. Российскую картину пока посмотрело 9,5 млн. зрителей, а голливудский хит почти 10,9 млн.

Международные сборы фильма Клима Шипенко уже превысили $1 млн, сообщает ЦПШ. В Германии в широкий прокат картину выпустил дистрибутор KinoKartina TV, в Сербии и странах бывшей Югославии – Stars Media. Также ХОЛОПА увидели на экранах в Израиле, Прибалтике и еще ряде европейских стран. Самыми успешными территориями для проекта стали Германия, где лента стала самым кассовым российским фильмом, когда-либо выпускавшимся в этой стране, и Сербия, где картина пока удерживает второе место среди всех российских релизов. Прокат в этих странах продолжается.

«Мы очень рады что зрители оценили ХОЛОПА не только в России, но и в Германии, Израиле и других европейских странах, − говорит Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». − Продвижение отечественных картин и укрепление культурных связей с зарубежными рынками – одна из основных стратегических задач нашей компании».

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20.01.2020 Автор: Артур Чачелов