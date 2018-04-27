«Кинотавр – 2018» назвал участников конкурсов и составы жюри

29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил составы жюри и фильмы, которые попали в конкурсы киносмотра. С 2018 года таких конкурсов на фестивале будет три: основной, дебютов и короткометражного кино.

Жюри основного конкурса «Кинотавра» в этом году возглавит режиссер и продюсер Алексей Попогребский. Вместе с ним отбирать лучших будут актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, продюсер Евгений Гиндилис, кинокритик Стас Тыркин и оператор Леван Капанадзе. Жюри конкурса дебютов возглавит кинокритик Андрей Плахов. В состав жюри также вошли отборщик Берлинского кинофестиваля Николай Никитин, актриса Равшана Куркова, режиссер Андрей Прошкин и оператор Михаил Хасая. Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавляет продюсер Юлия Мишкинене, также в него вошли директор фонда RuArts Марианна Сардарова, кинокритик Никита Карцев и актриса Серевия Янушаускайте.

Фильмом открытия фестиваля станет новый проект Кирилла Серебренникова ЛЕТО. Закрывать «Кинотавр» будет документальный проект Веры Кричевской и Ксении Собчак ДЕЛО СОБЧАКА. В рамках кинофестиваля также пройдет спецпоказ последнего фильма Веры Глаголевой НЕЧУЖИЕ.

В основном конкурсе «Кинотавра» в этом году представлены: ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Авдотьи Смирновой, ВОЙНА АННЫ Алексея Федорченко, СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ Михаила Сегала, ПУШКИН. ВИСКИ. РОК-Н-РОЛЛ Анны Матисон, СЕРДЦЕ МИРА Наталии Мещаниновой, ДЯДЯ САША Александра Гордона, ПОДБРОСЫ Ивана Твердовского, ДВА БИЛЕТА ДОМОЙ Дмитрия Месхиева, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ Михаила Расходникова, МИРА Дениса Шабаева, ВАН ГОГИ Сергея Ливнева и РУССКИЙ БЕС Григория Константинопольского.

В конкурс дебютов попало восемь картин: ВАШ РЕПЕТИТОР Антона Коломейца, ГЛУБОКИЕ РЕКИ Владимира Битокова, ДАР Михаила Кукушкина, ДВОЕ Тимофея Жалнина, КИСЛОТА Александра Горчилина, МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ Натальи Першиной, НА РАЙОНЕ Ольги Зуевой и ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА Игоря Каграманова.

27.04.2018 Автор: Артур Чачелов