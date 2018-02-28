«Кинотавр» поменял сроки проведения и организовал новый конкурс

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил о переменах, касающихся киносмотра 2018 года. Фестиваль запускает новый конкурс, параллельный основному. Он будет называться «Кинотавр. Дебют». Кроме того, в этом году продолжительность фестиваля будет увеличена на один день, а сроки его проведения сдвинутся на период с 2 по 10 июня.

29-й «Кинотавр» пройдет при поддержке Фонда содействия развитию современного искусства RuArts и Министерства культуры Российской Федерации. Основные показы фестиваля, как и раньше, будут проходить в Зимнем театре Сочи.

«Начиная с 2015 года в фестивале участвует все большее количество дебютных режиссерских работ, и это позволяет говорить о том, что новое поколение кинематографистов всерьез заявляет о себе, – говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля. – В 2018-м «Кинотавр» также ожидает внушительное количество дебютов. В связи с этим оргкомитет фестиваля принял решение уделить их авторам больше внимания, повысить статус и собрать самостоятельную конкурсную программу «Кинотавр. Дебют».

С этого года упрощен формат подачи заявок на участие фильма в программе – теперь это можно сделать, заполнив единую электронную форму на сайте фестиваля. Кроме того, в связи с большим количеством заявок на участие фильмы, претендующие на включение в конкурсные программы полнометражного кино и в конкурсную программу «Кинотавр. Короткий метр», должны быть представлены на рассмотрение не позднее 1 апреля 2018 года.

28.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотавр