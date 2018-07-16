«Невеста» ушла на Netflix

Российский хоррор НЕВЕСТА попал в каталог Netflix. Онлайн-сервис приобрел права на показ ленты на всех территориях Латинской Америки. Дистрибьютором фильма здесь была прокатная компания BF Distribution. НЕВЕСТА стала первым российским фильмом из их каталога, вызвавшим интерес Netflix.

В 2017 году российская НЕВЕСТА действительно стала независимым хитом проката в Латинской Америке. Лента собрала более $2 млн в Мексике, более $1,3 млн в Бразилии, почти $0,6 млн в Перу, более $220 тыс. в Аргентине, Колумбии и Чили (в каждой из стран). Общие кассовые сборы картины за пределами России составили почти $5,7 млн. В кинотеатрах ленту посмотрело более 1,8 млн зарубежных зрителей.

В 2020 году в российский прокат выходит продолжение истории – фильм НЕВЕСТА 2.

16.07.2018 Автор: Артур Чачелов