На ММКФ покажут фильм-победитель Берлинского кинофестиваля

23 марта состоялось zoom-заседание отборочной комиссии 43-го Московского международного кинофестиваля, в ходе которой кураторы программ рассказали о внеконкурсных премьерах предстоящего фестиваля, а также поведали об условиях проведения смотра. Первым делом Кирилл Разлогов рассказал, что фестиваль будет вновь проведен при соблюдении всех необходимых правил социального дистанцирования. Требование об ограничениях усложняет привоз съемочных групп и других важных участников, поэтому организаторы пока не стали анонсировать никого из возможных зарубежных гостей.

ММКФ продолжает делать ставку на интересные внеконкурсные кураторские программы. Кирилл Разлогов поведал, что одна из таких секций будет связана лично с ним. В программе «Фильмы моей жизни» известный кинокритик расскажет о фильмах, которые имеют отношение к памятным событиям его жизни. Многие программы будут связаны с различными годовщинами и именами женщин-режиссеров. В их числе программы «Женское кино Израиля» и традиционная женская программа Анжелики Артюх, которая получила новое название - «Режиссерки нашего времени». В нее войдут фильмы женщин-режиссеров, которые содержат размышления о современности и будущем. Две программы фестиваля будут посвящены теме изоляции. Это секции «Локдаун» и «Эйфория изоляции», предложенная Андреем Плаховым.

Петр Шепотинник рассказал о традиционной для ММКФ программе отреставрированных копий, а также о специальной программе «Эстер Уильямс. Повелительница воды», посвященной выдающейся звезде аква-мюзиклов 40-50-х годов. Еще одна спецпрограмма посвящена различным фильмам учеников Александра Сокурова.

Стас Тыркин анонсировал в рамках программы «Фильмы, которых здесь не было» показ главного скандального фестивального хита этого года, победителя последнего Берлинале, картину румынского режиссера Раду Жуде НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ, ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО. Кинокритик пообещал организовать показы таким образом, чтобы «не вызывать народных волнений».

Первыми объявленными фильмами конкурсной программы стали картины КРОВОПИЙЦЫ (BLUTSAUGER), КОФЕЙНЯ В ПОЛЕ (HUĀNGYĚ KĀFĒI GUǍN), ГОЛУБОЕ СЕРДЦЕ (CORAZÓN AZUL), СЫН (PESAR), РАВНОДУШНЫЕ (GLI INDIFFERENT) и ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» режиссера Алексея Федорченко. Еще одним российским фильмом, который можно будет посмотреть на ММКФ, стала лента ПАРКЕТ Александра Миндадзе.

Программный директор сервиса Start Михаил Клочков рассказал, что в рамках ММКФ состоится показ первой серий нового проекта сервиса «Контейнер». Присутствие сериалов в программе ММКФ этим не ограничится. Специальная программа, посвященная сериальной продукции, носит название «Первая серия. Дубль второй».

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23.03.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: ММКФ