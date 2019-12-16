Mail.Ru Group запустит собственный потоковый видеосервис

Mail.Ru Group готовится запустить «собственный YouTube». Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор холдинга Борис Добродеев. По его словам, это будет «единый видеосервис в рамках Mail.Ru Group», который будет работать по бесплатной модели.

«В этом году мы запустили новостной сервис «Пульс», который показывает очень хорошие результаты: уже сейчас несколько миллионов человек в день им пользуются. Собираемся запускать аналогичный видеоресурс, − сказал Добродеев. − Появится он в следующем году, название пока раскрывать не буду».

Контент будущего видеоресурса будет рассчитываться на основании рекомендаций, персонифицированных для каждого пользователя. По схожим алгоритмам работает YouTube. Однако, по словам Добродеева, компания не будет делать «лобовой» аналог видеосервиса Google. «Мы сделаем сервис на свой лад», − отметил топ-менеджер.

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16.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК