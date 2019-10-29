Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.Ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК.



Газпромбанк владеет долей в Mail.ru Group косвенно — ему принадлежит 35% «МФ Технологии», которая в свою очередь владеет 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group. Таким образом, косвенно Газпромбанк владеет 1,82% обыкновенных и 20,4% голосующих акций интернет-компании. «Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк», — сообщил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.



Согласно утвержденной в конце 2017 года стратегии Сбербанка, к 2020 году он должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с Google, Amazon или Alibaba. Банк строит экосистему, в которой он будет владеть технологической платформой, агрегировать вокруг себя производителей товаров и услуг и на основе анализа поведенческих особенностей клиентов формировать для них лучшее предложение. За последние несколько лет банк вошел в капитал или создал совместное предприятие с несколькими крупнейшими российскими интернет-компаниями: совместное предприятие в сфере электронной торговли на базе «Яндекс.Маркета», совместное предприятие в сфере еды и транспорта с Mail.Ru Group. В августе Сбербанк купил 46,5% Rambler Group, в который входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, интернет-издания Gazeta.ru и Lenta.ru и др.

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29.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РБК