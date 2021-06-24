«Союзмультфильм» зарегистрирует акционерное общество

Центробанк принял решение о регистрации эмиссии акций АО «Киностудия «Союзмультфильм», после чего должна последовать регистрация самого акционерного общества.

«Росимущество просит Минкультуры обеспечить выполнение ФГУП «ТПО Киностудия «Союзмультфильм» мероприятий по государственной регистрации акционерного общества «Киностудия «Союзмультфильм», создаваемого посредством приватизации предприятия», — указано в ведомства.

В пресс-службе Центробанка подтвердили «Известиям»: «Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, оно вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества».

Сейчас «Союзмультфильм» готовит к подаче документы на регистрацию АО. Завершение процедуры акционирования сама студия ожидает через один–два месяца — к этому моменту будут собраны и поданы документы на регистрацию АО.

В данный момент процесс акционирования «Союзмультфильма» находится в завершающей стадии, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Сбербанка», который ранее инвестировал в совместное предприятие с киностудией 1 млрд рублей.

По оценке аналитика «Фридом Финанс» Александра Осина, стоимость акционированного «Союзмультфильма» может оценить около 750 млн рублей. При учете оценки чистых активов, капитализация может составить более 1,3 млрд рублей. Если опираться на показатели крупных публичных медиа и интернет компаний, оценка студии может оказаться на уровне около 955,6 млн рублей.

В 202 году «Сбербанк» и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие, 80% которого принадлежит банку. На первом этапе «Сбербанк» инвестировал более 1 млрд рублей.

24.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Известия