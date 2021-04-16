Рафаел Минасбекян уходит из ГПМ КИТ

Генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян с 16 апреля этого года покидает компанию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Я очень благодарен Рафаелу Михайловичу за ту огромную работу, которую он проделал по развитию бизнес-направления «кино и телевидение» в нашем холдинге, − говорит генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил. − Его заслуги перед «Газпром-медиа» и всей отечественной киноиндустрией неоспоримы. Рафаел Минасбекян сочетает в себя компетенции автора, продюсера, сценариста, управленца и во всех этих сферах достигает отличных результатов. Я от всей души желаю Рафаелу Михайловичу успеха во всех его дальнейших проектах и начинаниях».

Рафаел Минасбекян возглавил группу компаний ГПМ КИТ в 2015 году. Под его руководством она прошла путь от группы активов до одного из ведущих игроков отечественной киноиндустрии. На данный момент компании, входящие в субхолдинг ГПМ КИТ, выступили инвесторами 39 полнометражных фильмов, среди которых лидеры отечественного кинопроката ХОЛОП, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и многие другие ленты различных жанров. Созданная в 2016 году «Киностудия КИТ» под руководством Рафаела Минасбекяна стала ведущим игроком на рынке премиального сериального контента. С 2016 года киностудия произвела суммарно 650 часов контента. На счету творческой команды «Киностудии КИТ» более 20 индустриальных наград и премий.

По итогам 2020 года Рафаел Минасбекян занял первое место в рейтинге главных кинопродюсеров России 2020 года, по версии журнала «Бюллетень кинопрокатчика». В том же году Рафаел Минасбекян стал обладателем гран-при премии «Медиаменеджер» за выдающиеся индустриальные достижения, создание и эффективное управление ГК ГПМ КИТ, занявшей лидирующее положение на рынке. В 2020 году в качестве генерального продюсера Рафаел Минасбекян выпустил восемь полнометражных фильмов.

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16.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа