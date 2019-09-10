ГПМ КИТ научит детей и подростков разбираться в кино

Группа Компаний ГПМ КИТ объявила о запуске нового социально-культурного проекта «Территория КИТ (Кино и Телевидение)». Главная задача проекта – показать молодой аудитории лучшие новинки отечественной кинематографии, которые способны вдохновлять, мотивировать, открывать новые горизонты. «Территория КИТ» станет факультативной частью культурной программы крупнейших детских образовательных центров России: «Сириус», «Орленок», «Артек» и «Смена».

«Территория КИТ» должна дать возможность миллионам школьников по всей стране познакомиться с новыми релизами компаний «Централ Партнершип» и «Киностудии КИТ», а также послушать увлекательный курс лекций о кино. Проект не имеет аналогов и позволяет учащимся за короткий период получить важные знания об отечественном кинематографе, поможет обрести навыки киносмотрения и анализа фильмов, а также развить художественный вкус.

5 сентября состоялось подписание первого соглашения о сотрудничестве между ГК ГПМ КИТ, «Централ Партнершип» и ВДЦ «Орленок». Участие в мероприятии приняли генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян, генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин и директор всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

«Кино является уникальным продуктом, поскольку объединяет в себе основные виды искусств: драматургию, изобразительное искусство, актерское мастерство, музыку, режиссуру, операторское искусство... Сегодня дети получают очень много различной информации со всех сторон, а фильм в плотно сконцентрированном творческом потоке способен увлечь их авторским замыслом, − говорит Рафаел Минасбекян, генеральный директор ГК ГПМ КИТ. − Но нам важно не только развлечь, привить хороший вкус и рассказать о новинках. Основная цель нашего проекта − заинтересовать ребят кинопрофессиями, поскольку все, что связано с созданием контента – это профессии будущего».

«Показы, которые пройдут в «Орленке» в рамках проекта «Территория КИТ», дадут возможность тысячам молодых людей увидеть лучшие образцы отечественных киноновинок, создадут уникальную среду, способствующую формированию личности ребенка, − говорит Александр Джеус, директор ВДЦ «Орленок». − Во время традиционных обсуждений кинолент дети научатся думать и анализировать события, сравнивать поступки героев, обретая собственный взгляд на жизнь и свое место в ней».

«Пилотные» показы в рамках проекта «Территория КИТ» уже состоялись в крупнейших образовательных детских центрах: в «Орленке» участники весенних смен посмотрели исторический блокбастер Т-34 и четырехсерийный телефильм «Крепость Бадабер», в «Артеке» была показана военная экшн-драма РУБЕЖ, а в «Смене» дети посмотрели режиссерский дебют Данилы Козловского – фильм ТРЕНЕР.

«Кино позволяет нам общаться с молодыми людьми на выразительном и доступном для них языке, − говорит Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». − Для нас важно дать молодежи ориентиры в современном многообразии кино, привить любовь к отечественному кинематографу, помочь научиться считывать культурные коды, выявлять национальные особенности и связи с другими великими киношколами. Показать молодым людям самобытность и ценность российского кино – одна из важных миссий этого замечательного проекта».

Осенью 2019 года в Образовательном центре «Сириус» в рамках «Территории КИТ» стартует уникальная кинопрограмма: главные премьеры сезона юные зрители увидят одновременно с выходом картин в широкий прокат. В рамках проекта также состоятся творческие встречи с известными кинематографистами, пройдут увлекательные лекции о кино и интерактивные викторины.

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10.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа