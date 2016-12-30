«Матильду» могут выпустить в прокат с рейтингом 12+

Историческая драма МАТИЛЬДА режиссера Алексея Учителя может получить прокатный рейтинг 12+. Об этом в интервью РИА Новостям рассказал глава компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. Он уточнил, что речь не идет о создании дополнительных версий фильма. Рязанцев заверил, что в картине и так нет ничего, что могло бы послужить основанием для более высокого возрастного ценза.

«У нас нет ничего фривольного в фильме. Картина полна целомудрия и исторической значимости, которой, на мой взгляд, не хватает в современном прокате, – цитируют Алексея Рязанцева РИА Новости. – Я думаю, такой взгляд на исторический процесс будет полезен и для подрастающего поколения – школьников, студентов и так далее. Наши события разворачиваются до коронации Николая II. Тогда он был просто наследник, просто живой человек. Все отношения, которые строились до свадьбы и коронации, относятся к Николаю-наследнику. Никакой вымышленной истории нет, все описано многократно, у разных авторов».

По словам Рязанцева, решение перенести прокат картины на осень 2017 года зависело от совокупности причин. Авторы фильма хотят выпустить фильм в идеальном качестве, чтобы он нашел отклик у зрителей. Кроме того, выход в октябре также позволяет начать прокат в более свободном конкурентном окружении, а также приурочить выпуск к столетию Октябрьской революции.

30.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости