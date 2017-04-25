Минкульт не будет ориентироваться на экспертизу «Матильды» от Поклонской

Министерство культуры РФ при выдаче прокатного удостоверения фильму МАТИЛЬДА Алексея Учителя не будет ориентироваться на экспертизу, инициированную депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом заявил первый замминистра Владимир Аристархов.

«Оно сделано, не видя фильма! О чем здесь можно говорить?», – приводит слова чиновника «Газета.Ru».

Новая экспертиза трейлеров и сценария ленты, проведенная по настоянию депутата Госдумы Натальи Поклонской, показала, что фильм МАТИЛЬДА способен оскорбить чувства верующих. В частности, специалисты решили, что фильм формирует ложный образ российского императора как «неадекватного и нравственно растленного человека» и неоднократно подменяет факты художественным вымыслом. В связи с такими выводами экспертов депутат подала запрос в Генеральную прокуратуру. Она будет требовать запрета выпуска картины в прокат.

Ранее Минкульт уже высказывался в поддержку картины, вызвавшую бурную реакцию общественности. «Если в фильме нет ничего предосудительного, нет нарушения закона, мы не вправе отказать ему в выдаче прокатного удостоверения», - отметил глава департамента кинематографии Вячеслав Тельнов.

Премьера картины назначена на осень. Планируется, что в широкий прокат эта лента Алексея Учителя выйдет 26 октября. Ранее появлялась информация, что лента будет претендовать на возрастное ограничение 12+.

25.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Газета.Ru