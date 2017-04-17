Новая экспертиза отправила «Матильду» в Генпрокуратуру

Новая экспертиза, проведенная по настоянию депутата Госдумы Натальи Поклонской, показала, что фильм Алексея Учителя МАТИЛЬДА способен оскорбить чувства верующих. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на информацию от самой Поклонской. В связи с такими выводами экспертов, депутат подала запрос в Генеральную прокуратуру. Она будет требовать запрета выпуска картины в прокат.

По словам Поклонской, проведенная «комплексная экспертиза» трейлеров и сценария ленты, который авторы представили в Министерство культуры для получения государственного финансирования, привели экспертов к выводу, что в МАТИЛЬДЕ «образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан». Кроме того, специалисты решили, что фильм формирует ложный образ российского императора как «неадекватного и нравственно растленного человека» и неоднократно подменяет факты художественным вымыслом. Поклонская утверждает, что в заключении экспертизы говорится о недопустимости публичной демонстрации фильма «в связи с высокой степенью провокативности и уничижения».

Премьера картины назначена на осень. Планируется, что в широкий прокат эта лента Алексея Учителя выйдет 26 октября.

Новые обвинения депутата Поклонской уже успели прокомментировать в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно. На просьбу оценить заключение экспертов о несоответствии образа Николая II, он ответил, что не знает существуют ли такие специалисты, которые могут давать заключения о соответствии канонизированному образцу.

17.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости