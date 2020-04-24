«Водород» и «Марс Медиа» попали в список лидеров индустрии

Совет Фонда кино утвердил новый список компаний – лидеров кинопроизводства. Его официальной публикации еще не было, однако «Ведомостям» стало известно, какие игроки в него попали, а каких фонд исключил. Так, по информации издания, в список лидеров вошли «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, а также «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна. При этом из списка выпали «Нон-Стоп Продакшн» продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, ПРОФИТ Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя.

Информацию о новом составе списка лидеров изданию сообщили три члена совета Фонда кино.

Последними вышедшими в прокат фильмами Александра Родянского были ДЕВЯТАЯ и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. Последним продюсерским проектом Алексея Учителя стала танцевальная картина БИТВА. Игорь Толстунов уже долгое время занят работой над масштабной экранизацией романа Алексея Иванова СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Таким образом, в список компаний-лидеров в 2020 году, помимо «Водорода» и «Марс Медиа», видимо, вошли СТВ, ТРИТЭ, «Базелевс», Art Pictures, «Дирекция кино», Yellow, Black and White, «Централ Партнершип».

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