Алексей Учитель отреагировал на исключение ТПО «Рок» из списка компаний-лидеров

Режиссер и продюсер Алексей Учитель прокомментировал для БК новость о том, что его компания ТПО «Рок» (RockFilm) не попала в новый вариант списка кинокомпаний-лидеров кинопроизводства по версии Фонда кино. Он отметил, что понимает из-за чего так произошло, но выступает за изменение критериев оценки компаний для попадания в этот список.

«С одной стороны, все сделано правильно, так как существуют определенные правила, по которым каждый год студии подают итоговые цифры. В основном это показатели кинопроката, и они составляют львиную долю оценки, − сказал Учитель. − Если судить по цифрам, то замена произошла абсолютно справедливо. С другой стороны, мне кажется, эти критерии устарели. Я считаю, что производственная составляющая должна очень сильно влиять на определение компаний-лидеров».

Учитель рассказал, что сегодня студия занимается производством нескольких проектов. Один из них − СТРЕЛЬЦОВ − готов и должен был выйти в прокат 16 апреля. Студия заканчивает работу над картиной ЦОЙ и продолжает работу над двумя масштабными проектами – ПАЛЬМИРА и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. Продюсер отметил, что и в работе с актерами, и с другими режиссерами статус лидера давал четкие материальные преимущества. Он также позволял привлечь частные инвестиции и потому в финансировании крупных проектов ТПО «Рок» помимо Фонда кино участвовали сторонние инвесторы. Кроме того, к ним проявляли интерес прокатные компании, готовые вкладывать значительные средства в продвижение картины.

«Можно ли за год войти в состав лидеров, снять и выпустить фильмы в прокат и получить очки? − задается вопросом продюсер. − Получается, это фикция. Нас включили и выключили в список, хотя по сути мы остались лидерами, потому что те четыре картины в производстве – это крупнобюджетные картины, которые предполагают огромный объем работы. На мой взгляд, как минимум нужно изменить какие-то правила или учитывать, есть ли у исключаемых студий в производстве проекты с высоким кассовым потенциалом, которые могли бы подтвердить их статус, и дать им время доделать их».

Алексей Учитель посетовал, что, если бы СТРЕЛЬЦОВ вышел в этом году, студия могла бы претендовать на статус лидера уже в следующем году. «Но теперь прокат перенесется на год, и мы не сможем войти в число лидеров еще два года», − сказал он.

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28.04.2020 Автор: Артур Чачелов, Рая Башинская