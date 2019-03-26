Мединский не согласился с предложением АВК о квотах для российского кино

Владимир Мединский не поддержал предложение Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), касающееся квот для проката российского кино. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, что в середине марта владельцы кинотеатров выступили с заявлением о готовности принятия особого положения и госпротекционизма в отношении некоторых важных и «имеющих культурное и социальное значение для российского общества» отечественных кинопроектов. При этом показчики уточнили, что такой подход должен применяться к ограниченному числу фильмов с высоким кассовым потенциалом и с заранее прописанными правилами игры, которые касаются дат выпуска, форматов росписи и т.п.

«Это нездоровое предложение», − сказал Мединский, отвечая на вопрос ТАСС. При этом министр отметил, что ведомство по-прежнему выступает за то, чтобы работать во взаимодействии с кинотеатрами и киносетями. Глава Минкультуры напомнил, что на последнем заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии он предложил установить специальный льготный налоговый режим для кинотеатров.

«Министерство культуры, как никто другой, заинтересовано в объективном развитии нашей кинотеатральной сети», − подытожил министр.

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26.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС