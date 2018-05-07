Мединский подтвердил, что «Распрекрасному принцу» не дадут выйти 24 мая

Полнометражный анимационный фильм РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ не сможет выйти в прокат в намеченную дату 24 мая. Картине на нее просто не выдадут прокатное удостоверение. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский. Он мотивировал такую позицию «правилами проката» и интересами российского кино. Напомним, что на той же дате сейчас стоит отечественный полнометражный проект САДКО.

«Сразу пресекаю вопрос на тему мультфильмов, – сказал Мединский на брифинге Минкультуры (его цитирует RNS). – Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката – два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино. Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит, уйдет на ту дату, которую предложит ему Министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно».

Ранее прокатчик РАСПРЕКРАСНОГО ПРИНЦА, компания «Вольга», заявлял, что надеется все же выпустить американо-канадский мультфильм на намеченной майской дате. Компания уверена, что выбранное ими время позволяет выпускать сразу несколько релизов, рассчитанных на семейную аудиторию. «В России большинство школьников заканчивает учиться в двадцатых числах мая, и традиционно именно в это время выпускается большое количество фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию, что дает возможность родителям, которые пока еще не отправили детей за город (на дачу, в деревню или детские лагеря), всей семьей сходить в кинотеатры, и не один раз», – говорится в сообщении «Вольги».

07.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS, ТАСС