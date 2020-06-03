Александр Цекало рассказал, почему Netflix не спешит покорять Россию

Продюсер Александр Цекало, проживающий сейчас в США, в интервью изданию Meduza рассказал почему Netflix не осуществляет полноценную экспансию в Россию и не снимает оригинальный российский контент. По его словам, международный стриминг-гигант «немножко обижен» из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% онлайн-кинотеатра, работающего на территории России. При таком раскладе этот бизнес иностранцам не выгоден.

«В России Netflix есть, но они пока не хотят вкладываться, потому что условия, на которых Netflix пустили в Россию, не соответствуют международным стандартам, − сказал Цекало. − Мы столько раз с ними разговаривали, и пока они не видят смысла в этих инвестициях. Они даже не все свои сериалы переводят на русский язык».

По словам Цекало, Netflix пока не хочет снимать в России оригинальный контент потому что не понимает, как устроено кинопроизводство в нашей стране. Компания не доверяет российским продакшнам. «В России производство в 5–10 раз, в зависимости от проекта, дешевле, чем в Америке. Так вот, им это не нужно, − заявил продюсер. − Они говорят: «Мы не понимаем, кто там снимает». Им проще заплатить денег, отправить туда экспедицию со своей съемочной группой (если им надо что-то доснять в России), чем пользоваться услугами, пускай даже сервисными».

Александр Цекало отметил, что в конце-концов ему или другим компаниям из России удастся пробить эту стену и Netflix придет снимать в Россию. Он привел в пример компанию «ТРИТЭ», которая успешно оказывает зарубежным кинокомпаниям сервисные услуги по съемкам в России.

По данным TelecomDaily по итогам 2019 года Netflix в России занял 4% рынка онлайн-видео, то есть долю, сопоставимую с долями «Амедиатеки» и «Кинопоиска HD».

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03.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Meduza