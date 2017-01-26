Продюсеры «Невесты» получили несколько предложений о ремейке в США

Успешный отечественный фильм ужасов НЕВЕСТА, возможно, будет иметь полноценный американский ремейк. Об этом рассказал продюсер картины, генеральный директор группы компаний Planeta Inform Дмитрий Литвинов в интервью изданию Lenta.Ru. «У фильма уникальный концепт, доказавший свою жизнеспособность на международных рынках, – сказал он. – Сама тематика картины не шаблонна и не повторяет то, что делалось ранее ни на Западе, ни в России. У нас уже три предложения о ремейке от американцев, которые мы будем сейчас обсуждать в Берлине и Каннах».

По словам Литвинова, как только картина была готова, ее протестировали на зарубежной публике, проверив, насколько хорошо проект принимают за пределами нашей страны. Оказалось, что тема, связанная с действительно существовавшими древними тайными обрядами и традициями, вызвает там большой интерес.

«НЕВЕСТА уже продана на всю Южную Америку, на всю Юго-Восточную Азию, в Германию, мы сейчас закроем и остальные территории, – рассказал Литвинов. – Много где фильм выйдет в полноценный кинотеатральный прокат. Если мы покажем приличные сборы за рубежом, это будет хороший пример для всей нашей индустрии».

Литвинов также рассказал о том, что как продюсер он планирует и дальше развиваться в области хоррора, сай-фая и делать истории, связанные с мистикой. Кроме того, сейчас проходит подготовка к производству его следующего проекта – исторического фэнтези ВЕЩИЙ ОЛЕГ. «Мне интересны большие костюмированные проекты такого уровня, – говорит Литвинов. – Съемки как раз начнутся в феврале – после чего выйдем на защиту в Фонде кино с уже отснятым материалом и готовым тизером».

26.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Lenta.Ru