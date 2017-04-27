Первый лазерный кинотеатр 4K с Dolby Atmos открылся в Зеленограде

Сегодня, 27 апреля, в Зеленограде состоялось открытие первого в городе лазерного кинотеатра 4K с технологией Dolby Atmos. Мультиплекс открылся в ТРЦ «Zеленопарк». Новый мультиплекс стал 40-м кинотеатром сети «Синема парк». Теперь киносеть объединяет 356 кинозалов в 24-х городах России.

Площадка сочетает в себе поляризационную технологию RealD 3D, лазерную кинопроекционную систему 4K с максимально ярким изображением и новейшую аудио-технологию Dolby Atmos. Особое внимание уделено людям с ограниченными физическими возможностями. В каждом кинозале предусмотрены специальные места для маломобильных групп.

На площади более 2800 кв.м. разместились 6 кинозалов, оборудованные технологией RealD. Так, здесь есть зал KIDS, где установлен детский игровой лабиринт с горкой-требой и сухим бассейном. Игровая зона удобно расположена перед экраном вдоль рядов амфитеатра и позволяет занять маленьких зрителей во время киносеанса.

Зал «Атмосфера» оснащен интеллектуальным лазерным кинопроектором 4K с максимально ярким изображением. Для кинопросмотра в формате 3D используются особые поляризационные RealD очки, в которых не происходит раздвоение изображения, а стереоэффект сохраняется при любых наклонах головы благодаря круговой поляризации света. Картинки на киноэкране для правого и левого глаза меняются со скоростью 144 кадра в секунду, по 72 кадра в секунду для каждого глаза.

«При создании концепции нового мультиплекса мы ориентировались на очень требовательного, искушенного зрителя, для которого принципиально сочетание инновационного кинопоказа, безупречного сервиса и насыщенного репертуара по разумной цене. Поэтому в нашем новом кинотеатре представлены самые современные технологии кинопоказа», – отмечает директор департамента маркетинга «Синема парка» Надежда Баимбетова.

В апреле прошлого года подобный кинотеатр открылся в столичном ТРЦ «Ривьера». Мультиплекс занял площадь более 4000 кв.м., в нем сосредоточено 9 залов, в том числе премиальный зал повышенной комфортности RELAX, оснащенный отдельным кинолаундж-баром.

27.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: «Синема парк»