«Двадцатый век» больше не «Фокс»

С 2020 года легендарная студия 20th Century Fox и родственная ей Fox Searhlight поменяют названия. Спустя почти год после закрытия сделки Disney и корпорации 21st Century Fox было решено убрать слово Fox из названия лейблов. Теперь студии будут называться просто Searchlight Pictures и 20th Century Studios.

Обновленный логотип компании Searchlight Pictures впервые появился в телевизионных роликах и в некоторых промоматериалах комедии Уилла Феррелла и Джулии Луи Дрейфус DOWNHILL, которая выходит в американский прокат 14 февраля. Новый лейбл 20th Century Studios можно будет увидеть в выходящем 20 февраля фильме ЗОВ ПРЕДКОВ.

Название 20th Century Fox появилось после слияния в 1935 году компаний Twentieth Century Pictures и Fox Film Corporation. Название Fox Searhlight появилось 25 лет назад, когда внутри 20th Century Fox была образована соответствующая арт-студия.

Пока точно известно, что Fox уходит лишь из названия кинокомпаний. Телевизионных брендов 20th Century Fox Television и Fox 21 Television Studios изменения не коснутся. По крайней мере сейчас таких решений в Disney не принято.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

18.01.2020 Автор: Артур Чачелов