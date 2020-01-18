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«Двадцатый век» больше не «Фокс»

Disney поменял название купленным киностудиям

С 2020 года легендарная студия 20th Century Fox и родственная ей Fox Searhlight поменяют названия. Спустя почти год после закрытия сделки Disney и корпорации 21st Century Fox было решено убрать слово Fox из названия лейблов. Теперь студии будут называться просто Searchlight Pictures и 20th Century Studios.

Обновленный логотип компании Searchlight Pictures впервые появился в телевизионных роликах и в некоторых промоматериалах комедии Уилла Феррелла и Джулии Луи Дрейфус DOWNHILL, которая выходит в американский прокат 14 февраля. Новый лейбл 20th Century Studios можно будет увидеть в выходящем 20 февраля фильме ЗОВ ПРЕДКОВ.

Название 20th Century Fox появилось после слияния в 1935 году компаний Twentieth Century Pictures и Fox Film Corporation. Название Fox Searhlight появилось 25 лет назад, когда внутри 20th Century Fox была образована соответствующая арт-студия. 

Пока точно известно, что Fox уходит лишь из названия кинокомпаний. Телевизионных брендов 20th Century Fox Television и Fox 21 Television Studios изменения не коснутся. По крайней мере сейчас таких решений в Disney не принято. 

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18.01.2020 Автор: Артур Чачелов

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