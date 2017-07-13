Фонд кино предложил зрителям выбрать фильмы для «Ночи кино»

Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдет с 26 на 27 августа. Бесплатно посмотреть кино смогут жители всех регионов страны. В начале недели голосование по репертуару такой акции в столице запустили в приложении «Активный гражданин». Еще одно голосование открыл Фонд кино с Министерством культуры РФ. Выбрать фильмы, которые хочется посмотреть в рамках «Ночи кино» можно на сайте агентства ТАСС.

В списке для голосования представлены проекты ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ЛЕДОКОЛ, ЭКИПАЖ, 28 ПАНФИЛОВЦЕВ, ДУЭЛЯНТ, ВИКИНГ, ПРИТЯЖЕНИЕ, ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ, ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРВЫЙ ВОЛК 3, КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА, ЖЕНИХ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД, СМЕШАРИКИ: ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ, СУПЕРБОБРОВЫ и ЕЛКИ 5. Отдать свой голос можно за любое количество представленных лент. Голосование продлится до 25 июля.

13.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино