Москвичам предложили самим выбрать программу «Ночи кино»

На портале «Активный гражданин» открылось голосование по вопросу формата проведения в столице акции «Ночь кино». Она запланирована на 26 августа. Решать какой она будет в этом году снова будут сами москвичи. В списке возможных мероприятий – творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, мастер-классы и лектории, премьерные показы российских фильмов, квесты, чтение сценариев со звездами отечественного кино, концерты с музыкой из фильмов, анимация.

Желающие могут предложить и свои идеи. Они могут быть включены в программу акции, в которой, как предполагается, будут задействованы библиотеки, музеи, кинотеатры, культурные центры и на открытые площадки. Несмотря название, мероприятия «Ночи кино» начнутся уже с полудня, 26 августа.

Голосование на портале «Активный гражданин» продлится до 9 августа.

12.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Официальный сайт мэра Москвы