В мероприятиях «Ночи кино» будут участвовать около 2,5 тыс. площадок

69 регионов России примут участие во всероссийской акции «Ночь кино». В мероприятии будут задействованы около 2,5 тыс. площадок. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции, в которой участвовали замминистр культуры РФ Максим Ксензов, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов и министр культуры Московской области Елена Харламова.

В этом году в рамках «Ночи кино» бесплатно покажут фильмы ХОЛОП, ЛЁД 2 и мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4. Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов отметил, что с каждым годом число зрителей акции растет. В 2019 году в ней участвовали порядка 900 тыс. зрителей. Однако в этом году, в связи с карантинными мерами и пандемией коронавируса, эти показатели могут оказаться ниже. В частности, в акции не смогут принять участие 16 регионов.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что еще 31 июля регион открыл 90 кинотеатров и не получил новых вспышек заболеваний. Потому она посоветовала санитарным врачам тех регионов, где кинотеатры закрыты, пересмотреть опасливое отношение к этому виду бизнеса. В этом году в Московской области в «Ночи кино» участвуют 249 площадок, в том числе несколько библиотек и бесплатные автокинотеатры «Кинопаркинги».

В Калининградской области в «Ночи кино» будут участвовать 43 площадки. Все они, включая традиционные кинотеатры, прошли все жесткие проверки властей и санитарных врачей. В Крыму фильмы «Ночи кино» покажут во всех частях полуострова, будет задействована 51 площадка, часть из них − экраны на побережье. Липецкая область задействует 10 открытых и 14 закрытых киноплощадок. Сахалин же будет делать упор на стационарные кинотеатры и закрытые площадки. Здесь «Ночь кино» станет завершающим аккордом кинофестиваля «Край света», который проходит в регионе на этой неделе.

Свердловская область хочет участвовать в «Ночи кино» 102 площадками, в том числе активно − кинотеатрами, открытыми по программе Фонда кино. Однако это станет возможно, если власти региона все-таки решатся разрешить кинотеатрам возобновить работу. Об этом решении станет известно 25 августа. В любом случае, в регионе будет задействовано 20 открытых площадок, работа которых возможна при любом исходе событий. А вот в Краснодарском крае, стационарные кинотеатры к «Ночи кино» не откроются, а потому мероприятия всероссийской акции будет проходить в основном в онлайн-режиме. Смоленская область тоже пока не разрешила работу кинотеатров, а потому 41 площадка «Ночи кино» в регионе будет располагаться в местных Домах культуры. Та же ситуация с отсутствием разрешения на работу кинотеатров в республике Хакасия, где в акции хотят принять участие 36 площадок, однако работать смогут только 20 площадок на открытом воздухе.

Максим Ксензов отметил, что все запланированные мероприятия пройдут в строгом соответствии с правилами санитарной безопасности, однако окончательное решение о каждом из событий в регионах будут принимать местные власти. Замминистра отметил, что вопрос открытия пока закрытых кинотеатров в некоторых субъектах Федерации − очень сложный, но форсировать и напирать, чтобы региональные власти приняли эти решения, министерство не будет. Однако оно будет убеждать и зрителей, и чиновников в том, что кинотеатры безопасны, в том числе поддерживая информационную и административную кампанию #идемвкино. Ксензов также предостерег от пересмотра рекомендованных Роспотребнадзором санитарных нормативов в сторону их упрощения.

Замминистра культуры отметил, что кинопрокатная отрасль является одной из самых пострадавших от пандемии и восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Потому в этом году она, видимо, потеряет не менее 15-20 млрд рублей. Максим Ксензов признал, что кинопрокатная индустрия фактически осталась без финансовой поддержки от государства, а потому ведомство еще будет искать возможность помочь кинотеатрам и киносетям, работая с Министерствами экономики и экономического развития.

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24.08.2020 Автор: Артур Чачелов