Народное голосование за фильмы «Ночи кино» завершено

На сайте ТАСС завершилось народное голосание за фильмы, которые покажут во время всероссийской акции «Ночь кино». Победителем стал драматический боевик БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ режиссера Андрея Волгина. За проект отдали больше 8,5 тыс. голосов. Второе место заняла сказочная фэнтези-комедия Евгения Бедарева ДОМОВОЙ, получившая 6,3 тыс. голосов. На третьем месте − ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ Ильи Куликова. У этой праздничной комедии 5,9 тыс. голосов. Среди мультфильмов лидирует проект СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ. За него проголосовали 3,2 тыс. раз.

Всего в списке было представлено 26 картин. Явные фавориты определились задолго до окончания голосования. Окончательное решение о включении того или иного фильма в список показываемых на «Ночи кино» принимают в Министерстве культуры и Фонде кино. Они же договариваются с правообладателями.

«Ночь кино» в этом году пройдет 24 августа. Год назад показы этой акции по всей России посетили 787 тысяч человек. Организаторы надеются, что число участников в 2019-м вырастет.

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11.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС