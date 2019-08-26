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«Ночь кино» в этом году установила рекорд по количеству зрителей

Фонд кино подвел первые итоги акции

Прошедшая на выходных «Ночь кино» стала самой масштабной и посещаемой за все время ее существования. Об этом сообщает Фонд кино. Итоги акции он подвел на страницах своего сайта. В этом году «Ночь кино» установила рекорд по количеству зрителей: мероприятие посетили более 860 тысяч человек. Наопмним, что год назад их было около 800 тыс. Сделать качественный рывок вверх помогло расширение числа площадок-участников до 3,5 тыс.

«Я рад, что придуманная три года назад Фондом кино и Министерством культуры РФ акция стала так популярна среди жителей нашей большой страны, – отметил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов. − В этом году еще на этапе подготовки акции мы зафиксировали рекордное количество заявок от более чем 3,5 тысяч площадок. Интерес кинопоказчиков к отечественным фильмам, их грамотная работа по продвижению акции «Ночь кино» позволила собрать на минувших выходных рекордное количество зрителей».

Самыми активными регионами стали: Краснодарский край, Белгородская область, Кемеровская область, Саратовская область и Свердловская область.

Минкультуры России и Фонд кино являются организаторами Всероссийской акции «Ночь кино» с момента ее появления – с 2016 года. С 27 июня по 10 июля 2019 года на сайте информационного агентства ТАСС зрители могли проголосовать за понравившиеся российские фильмы для включения их в программу показов «Ночи кино». Победителями голосования стали три художественных фильма: БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (реж. Андрей Волгин), ДОМОВОЙ (реж. Евгений Бедарев) и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (реж. Илья Куликов). Показы фильмов в рамках акции «Ночь кино» были бесплатными.

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26.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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