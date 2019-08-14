К участию в «Ночи кино» заявлено рекордное число площадок

Организаторы «Ночи кино–2019» надеются побить прошлогодний рекорд посещаемости. К участию в акции заявлены более 3,5 тыс. площадок, что на двести с лишним больше, чем в прошлом году. В 2018 году мероприятие посетило почти 800 тыс. человек.

В этом году для показа на «Ночи кино» были отобраны фильмы БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ Андрея Волгина, ДОМОВОЙ Евгения Бедарева и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ Ильи Куликова. По уже сложившейся традиции их выбрали зрительским голосованием, которое проходило на сайте ТАСС с 27 июня по 10 августа.

Главным оператором федеральной акции «Ночь кино» является Фонд кино. Он направляет отобранные фильмы всем зарегистрированным площадкам в формате DCP или на DVD. В столице главными площадками акции станут кинотеатр «Октябрь», где будет дан официальный старт «Ночи кино», кинотеатр «Иллюзион», а также музей-заповедник «Царицыно».

Глава Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова отметила, что в каждом субъекте РФ сформирована своя программа «Ночи кино», учитывающая специфику конкретного региона.

«В Москве, например, кинотеатр «Иллюзион» в этом году представит абсолютно особенную программу, − рассказала Любимова на пресс-конференции в ТАСС. − Она рассчитана на самую разную аудиторию и удовлетворит как любителей старых лент, так и современных. Зрители познакомятся с анимацией 30-х годов ХХ века, также пройдет специальный показ фильма Бориса Акопова БЫК, хорошо зарекомендовавшего себя как у зрителей, так и критиков».

Организаторами федеральной акции «Ночь кино» выступают Минкультуры России, Фонд кино, портал «Культура.РФ». В столице «Ночь кино» проходит при поддержке Департамента культуры Москвы, «Москино» и «КАРО.Арт». Всего будет задействовано свыше 130 площадок.

В московском «Октябре» «Ночь кино» откроется премьерным показом фильма МАЛЬЧИК РУССКИЙ Александра Золотухина, рассказывающего о деревенском парне, ушедшем на фронт Первой мировой войны. Гостей музея-заповедника «Царицыно» ждет театрально-кинематографический перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя». Бесплатные экскурсии проведет Музей кино. Участникам «Ночи кино» покажут киноаппаратуру и плакаты, а также экспонаты, связанные с главными открытиями в истории отечественного кинематографа. На «Мосфильме» экскурсантов проведут по музею студии и съемочным павильонам, а «Союзмультфильм» приглашает на семейную экскурсию по музею и мастер-класс по анимации для детей.



В этом году акция пройдет 24 августа. Ожидается, что итоги акции Фонд кино подведет до 26 августа.

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14.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ