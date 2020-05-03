Фестиваль «Окно в Европу» может пройти зимой

Из-за эпидемии коронавируса «Окно в Европу» могут перенести. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова президента фестиваля Армена Медведева. Об сообщил, что гипотетически смотр можно будет провести и зимой. Сейчас «Окно в Европу» намечено на период с 7 по 13 августа.

«Мы пока в состоянии полной неопределенности − никто не знает, как будут развиваться события с коронавирусом, − цитирует Медведева «Российская газета». − Собираемся обсудить и ситуацию, и наши возможности в конце мая. А ситуация достаточно сложная».

Сейчас фестиваль принимает заявки от фильмов. Отбор планируют продолжать до 15 июня. Однако Медведев отмечает, что многие проекты, на которые «Окно в Европу» рассчитывал, оказались замороженными из-за невозможности завершить производство. Съемки в нынешних условиях не осуществляются.

При этом, вариант переноса фестиваля в онлайн пока рассматривается как нежелательный. «Все-таки очень хотелось бы провести наш фестиваль в его традиционном формате − в кинотеатрах. Пусть даже позднее обычного, − сказал Армен Медведев. − В конце концов, самый первый фестиваль «Окно в Европу» проходил зимой − почему бы не вернуться к этим срокам?»

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03.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета