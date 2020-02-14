Новости


Фестиваль «Окно в Европу» начинает отбор заявок

Киносмотр пройдет в Выборге с 7 по 13 августа

Начался отборочный тур фильмов конкурсных программ XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу». К участию в программах фестиваля приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Для участия в отборочном туре необходимо ознакомиться с Регламентом и заполнить «Заявочную форму» https://oknofest.com/film-request/create на сайте фестиваля oknofest.com.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» традиционно пройдет в городе Выборге. В этом году даты его проведения – cо 7 по 13 августа 2020 года. Киносмотр станет 28-м по счету.

В рамках XXVII фестиваля «Окно в Европу» будут проходить программы:

  • Конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры» (приглашаются российские художественные полнометражные фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов);
  • Конкурс «Копродукция. Окно в мир» (приглашаются полнометражные художественные и неигровые фильмы, снятые российскими кинематографистами в копродукции с коллегами из других стран в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов);
  • Конкурс неигрового кино (приглашаются российские неигровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не имевшие TV-, VOD- и DVD-релизов);
  • Конкурс анимационного кино (приглашаются российские анимационные фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не имевшие TV-, VOD- и DVD-релизов);
  • Внеконкурсная программа «Кино – детям» (приглашаются российские полнометражные игровые, неигровые и анимационные фильмы для детей и юношества, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год);
  • Внеконкурсная программа «Гала-премьеры осени» (приглашаются российские полнометражные игровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), релиз которых намечен на осень 2020 года. 

Отборочный тур проводится с 12 февраля по 1 июня 2020 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

14.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Самое читаемое

Кроме того, теперь это самая кассовая картина российского производства за все время проката

«Холоп» стал самым кассовым фильмом последних 10 лет

Подробнее
Другие новинки сильно отстают

Касса четверга: «Хищные птицы» уверенно победили

Подробнее
Это один из худших стартовых результатов для фильмов о супергероях от Warner Bros.

Американская касса: «Хищные птицы» получили только $33 млн

Подробнее
Пока продюсеры судятся между собой, претензии к РФГ появились у компании из Германии

Создатели «Тайны печати дракона» получили новый иск

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 