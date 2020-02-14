Фестиваль «Окно в Европу» начинает отбор заявок

Начался отборочный тур фильмов конкурсных программ XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу». К участию в программах фестиваля приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино.

Для участия в отборочном туре необходимо ознакомиться с Регламентом и заполнить «Заявочную форму» https://oknofest.com/film-request/create на сайте фестиваля oknofest.com.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» традиционно пройдет в городе Выборге. В этом году даты его проведения – cо 7 по 13 августа 2020 года. Киносмотр станет 28-м по счету.

В рамках XXVII фестиваля «Окно в Европу» будут проходить программы:

Конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры» (приглашаются российские художественные полнометражные фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов);

Конкурс «Копродукция. Окно в мир» (приглашаются полнометражные художественные и неигровые фильмы, снятые российскими кинематографистами в копродукции с коллегами из других стран в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не принимавшие участия в других российских фестивалях, не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов);

Конкурс неигрового кино (приглашаются российские неигровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не имевшие TV-, VOD- и DVD-релизов);

Конкурс анимационного кино (приглашаются российские анимационные фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), не имевшие TV-, VOD- и DVD-релизов);

Внеконкурсная программа «Кино – детям» (приглашаются российские полнометражные игровые, неигровые и анимационные фильмы для детей и юношества, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год);

Внеконкурсная программа «Гала-премьеры осени» (приглашаются российские полнометражные игровые фильмы, снятые в период между фестивалями (с осени 2019 года по 2020 год), релиз которых намечен на осень 2020 года.

Отборочный тур проводится с 12 февраля по 1 июня 2020 года.

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14.02.2020 Автор: Артур Чачелов