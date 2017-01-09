Создатели «Страны Оз» предъявили претензии к прокатчику картины

Василий Сигарев публично озвучил финансовые претензии к компании «Парадиз», занимавшейся прокатом в кинотеатрах его комедии СТРАНА ОЗ. По словам режиссера, которые приводит издание Znak.com, сегодня, по прошествии года с окончания проката, он не получил причитающуюся ему сумму полностью. Сигарев заявил, что дистрибьютор должен был выплатить порядка 10 млн рублей правообладателю (компании «Белое зеркало»), однако на данный момент получена лишь половина этой суммы: 5,4 млн рублей. «Мне как создателю фильма причитается 10% от этой суммы. Я не могу подать на них в суд, так как не являюсь правообладателем ленты. У меня лишь договоренности с продюсером, а она не хочет вступать в конфликт с ними («Парадизом» – прим. ред.)», – цитирует слова режиссера Znak.com.

Супруга режиссера, исполнительница главной роли в фильме СТРАНА ОЗ Яна Троянова выступила с похожим заявлением на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, дистрибьютор не выплачивает причитающиеся с проката деньги, заявляя о том, что сам не может получить их с кинотеатров.

Представители «Парадиза» подтвердили эту информацию и разъяснили свою позицию более подробно. «По отчетам сумма, причитающаяся правообладателям фильма, составляет 8,9 млн рублей, и 7,63 млн было перечислено, – говорится в сообщении компании. – По состоянию на 10 декабря 2016 года окончательные отчисления за прокат фильма не сделали 100 кинотеатров, а сейчас в должниках еще около 50 кинотеатров. До 15 января будет сделан очередной отчет, согласно которому будут произведены новые оплаты».

09.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Znak.com