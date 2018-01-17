«Приключениям Паддингтона 2» не разрешили выходить в прокат 18 января

Министерство культуры РФ не допустило к прокату с 18 января британский семейный фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2. Об этом сообщает «Коммерсантъ» и подтверждает дистрибьютор картины, компания «Вольга». Она сообщает, что фильму выдали прокатное удостоверение с датой старта «1 февраля 2018 года».

«С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 с датой начала проката – 1 февраля 2018 года, – говорится в сообщении компании. – Кроме этого, мы получили письмо от Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января 2018 года отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм».

По традиции, министерство не сообщило, какой конкретно «иной фильм» помешал выдать прокатку британской картине. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 стояли на дате 18 января уже довольно давно. Предпродажи на фильм были открыты в декабре и, по данным ЕАИС, к 18:00 среды составили более 840 тысяч рублей.

Перенос столь большого зарубежного фильма на новую дату за день до старта – настоящая неожиданность и крайне неприятный сюрприз для индустрии. Во вторник стало известно, что Министерство культуры также отказало в прокатном удостоверении с желаемой датой 25 января фильму БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ. Эта картина также встала на дату 1 февраля.

17.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Вольга, Коммерсантъ