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Российские онлайн-видеосервисы открыли бесплатный доступ к своему контенту

Первыми с этой инициативой выступили Premier и образовательный портал Arzamas

Российские онлайн-видеосервисы решили воспользоваться ситуацией, складывающейся вокруг пандемии вируса COVID-19, карантинными мерами и тенденцией к снижению посещаемости населением страны сеансов традиционных кинотеатров. Среди крупных игроков рынка первый шаг сделал онлайн-кинотеатр Premier «Газпром-медиа». С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга, будет доступен бесплатно для всей русскоязычной аудитории по всему миру. 

«Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным», −- комментирует пресс-служба Premier. 

Среди проектов, которые теперь доступны на Premier в открытом доступе − сериалы «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта», последние сезоны одних из самых популярных реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты, а также онлайн-трансляции телеканалов НТВ и «Матч!Страна».

Для того, чтобы получить бесплатный доступ, достаточно пройти регистрацию и обновить приложение Premier до самой последней версии в AppStore/Google Play, а также в Smart TV LG Store или Samsung в разделе Apps. 

Еще одним видеосервисом, временно ставшим бесплатным для пользователей, стал проект Arzamas. На его странице в Facebook опубликован промокод КАРАНТИН, который открывает доступ ко всем курсам, подкастам и другим материалам платформы. Код будет действовать до 15 апреля.

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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов

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