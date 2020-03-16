Российские онлайн-видеосервисы открыли бесплатный доступ к своему контенту

Российские онлайн-видеосервисы решили воспользоваться ситуацией, складывающейся вокруг пандемии вируса COVID-19, карантинными мерами и тенденцией к снижению посещаемости населением страны сеансов традиционных кинотеатров. Среди крупных игроков рынка первый шаг сделал онлайн-кинотеатр Premier «Газпром-медиа». С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга, будет доступен бесплатно для всей русскоязычной аудитории по всему миру.

«Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным», −- комментирует пресс-служба Premier.

Среди проектов, которые теперь доступны на Premier в открытом доступе − сериалы «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта», последние сезоны одних из самых популярных реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты, а также онлайн-трансляции телеканалов НТВ и «Матч!Страна».

Для того, чтобы получить бесплатный доступ, достаточно пройти регистрацию и обновить приложение Premier до самой последней версии в AppStore/Google Play, а также в Smart TV LG Store или Samsung в разделе Apps.

Еще одним видеосервисом, временно ставшим бесплатным для пользователей, стал проект Arzamas. На его странице в Facebook опубликован промокод КАРАНТИН, который открывает доступ ко всем курсам, подкастам и другим материалам платформы. Код будет действовать до 15 апреля.

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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов