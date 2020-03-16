Еще один онлайн-кинотеатр предоставил бесплатный доступ для российских зрителей

С 16 марта весь контент онлайн-сервиса more.tv, принадлежащего «Национальной Медиа Группе», станет доступным для просмотра бесплатно. Предложение распространяется в том числе и на премиальный контент, ранее доступный только по платной подписке − премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный раздел.

Чтобы получить бесплатный доступ на месяц, любому пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA

Бесплатный доступ к подписке предоставляется сервисом в рамках социальной акции в поддержку домашних карантинов и кампании по борьбе с коронавирусом.

Пользователи смогут посмотреть без рекламы популярные сериалы «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик»; премьеры эксклюзивных зарубежных сериалов, хиты мирового кино и любимую телевизионную классику, а также зрелищные турниры UFC.

Бесплатный доступ к подписке и контенту more.tv также будет открыт в видеосервисе Wink от «Ростелекома».

Онлайн-сервис more.tv доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv