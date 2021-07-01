Видеосервис more.tv представил новинки июля

Со 2 июля: «СКАМ Германия» (5 и 6 сезоны)

«СКАМ Германия» — немецкий ремейк норвежского сериала «Стыд». Шоу рассказывает о школьной жизни подростков, которые пытаются найти свое предназначение в жизни и утвердиться в обществе.

Казалось, что дружбу пятерых подруг — Ханны, Мии, Амиры, Сэма и Кики — не сможет разрушить никто и ничто, но однажды Ханна влюбляется в Юнаса, парня лучшей подруги. Тогда ее жизнь круто меняется: в ней появляется любовь, но исчезают друзья. Теперь все не так просто, как раньше. В сериале снялись молодые звезды немецкого кинематографа: Леа Зои Восс, Тука Эль-Фавваль, Лилли Дрисен, Йобель Моконзи, Ансельм Бресготт, Микеланджело Фортуцци.

11 июля: Бой UFC между Дастином Порье и Конором Макгрегором

Прямая трансляция самого ожидаемого боя UFC этого лета пройдет на платформе moretv.sport. В поединке встретятся бывший двукратный чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор и американский боец Дастин Порье. Предстоящий бой станет третьей и решающей встречей Макгрегора и Порье. В первом поединке одержал победу Конор, а втором — Дастин. Всего на счету Макгрегора 27 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 нокаутом), а у Порье — 27 побед (13 нокаутом) в 33 поединках. Финальная встреча спортсменов будет проходить на площадке T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

С 14 июля: КРАСНЫЕ ПИНГВИНЫ

Это невероятная, но правдивая история, об одном из поворотных моментов российско-американских отношений в ранний постсоветский период. Фильм показывает недавнюю историю России через события, происходившие почти 30 лет назад с главным хоккейным клубом страны — ЦСКА. Западные критики сравнивают КРАСНЫЕ ПИНГВИНЫ с фильмами братьев Коэн.

Самое начало 90-х. Предприимчивый американский маркетолог Стив Уоршоу отправляется в самое сердце «Дикого Востока» — в только что образовавшуюся после распада Союза новую Россию. Его задача — создать настоящий «взрыв» в сфере развлечений постсоветского мира. Чтобы добиться того самого «wow-эффекта», он привлекает к участию в проекте самую популярную спортивную команду в стране — хоккеистов московского ЦСКА, а также голливудских звезд первой величины. Созданное Стивом шоу отправляет зрителей в совершенно невообразимое для России тех лет приключение. Вместе с тем, сам автор проекта попадает в не менее удивительный водоворот событий внутри «лихих 90-х».

С 16 июля: «Клуб первых жен» (2 сезон)

Ремейк комедии 1996 года о трех подругах, которые начинают новую жизнь после развода, появился на экранах в телевизионном формате в 2019 году. Этим летом выходит 2 сезон шоу. Российская премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv, одновременно со всем миром.

Брак звезды R&B Хейзел трещит по швам. Когда супруг певицы бросает ее ради молоденькой любовницы, она призывает на помощь своих подруг по колледжу — Бри и Ари. Семейная жизнь девушек тоже рушится на глазах, но они не унывают и поддерживают друг друга. Хейзел, Бри и Ари объединяются, чтобы доказать самим себе и всему миру, что женская дружба и солидарность могут свернуть горы.

В июле: «8 свидетелей»

Российская премьера немецкого многосерийного триллера «8 свидетелей» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv в июле 2021 года. Сериал снят на основе научно-популярного бестселлера «Иллюзия памяти» канадско-немецкого психолога Джулии Шоу. Вдохновленные концептом Джулии Шоу, авторы сериала исследуют тему достоверности и беспристрастности воспоминаний.

Десятилетняя девочка похищена в переполненном музее в Берлине. У полиции нет зацепок — никто не берет на себя ответственность за похищение и не требует выкуп. Единственный ключ к спасению девочки - восемь свидетелей преступления, показания которых путаются из-за пережитого стресса. Отец похищенной, известный политик, привлекает к расследованию ученого, исследующего память. Доктор Жасмин Браун пытается восстановить последовательность событий как можно скорее, пока воспоминания свидетелей еще свежи и беспристрастны.

01.07.2021 Автор: Виолетта Палий