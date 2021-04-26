More.tv рассказал о главных премьерах мая

Видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv в мае приготовил для своих пользователей несколько премьер. Ими станут как новые зарубежные проекты, так и долгожданные продолжения уже проверенных хитов онлайн-кинотеатра. Кроме того, в мае зрителей ждет финал сезона оригинального сериала видеосервиса Happy End.

С 29 апреля: сериал «Рассказ служанки», 4 сезон. Эксклюзив.

Четвертый сезон сериала, в котором зрителей ждет захватывающее продолжение истории Джун Осборн (Элизабет Мосс). Героиня стала лидером сопротивления, она ведет за собой всех, кто хочет навсегда изменить Республику Галаад. Джун придется бороться и рисковать, встречая новые неожиданные препятствия. Сможет ли она сохранить свои самые ценные отношения в мире, где страх стал повседневностью, а покорность − условием безопасности? Или стремление к справедливости и мести поглотят ее целиком?

В мае: сериал «Регби». Эксклюзив.

Спортивная драма телеканала СТС «Регби» от продюсера и сценариста Ильи Куликова. По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс (Олег Гаас), в своё время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый в своей команде осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби. Главные роли в проекте исполнили: Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Александра Власова.

С 8 мая: комедийный сериал «Засланец из космоса».

В центре сюжета − пришелец, который прибывает на Землю, чтобы уничтожить человеческую расу. Корабль инопланетянина терпит крушение в окрестностях маленького городка где-то в горах Колорадо. Действуя по обстоятельствам, он принимает облик врача-отшельника Гарри Вандершпигеля, но избежать контакта с местными не удается: шериф города привлекает его к расследованию убийства. Так самозванец попадает в мир людей, где каждый день грозит ему разоблачением.

С 19 мая: сериал «Война миров», 2 сезон.

Новая версия бессмертной истории Герберта Уэллса, спродюсированная создателем «Отбросов» и обладателем премии BAFTA Говардом Оверманом. Мрачная, атмосферная и сделанная с большой любовью к первоисточнику. В продолжении фантастической драмы герои отвоевывают Землю у пришельцев. Борьба за выживание отнимает все силы, а отчаяние толкает на предательство, заставляя жертвовать близкими. Наконец, выжившие сталкиваются с шокирующим открытием: у существ, напавших на планету, может быть человеческое происхождение.

Список может дополняться.

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26.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv