More.TV и Wink могут объединиться

Национальная медиа группа и «Ростелеком» уже несколько месяцев обсуждают объединение своих онлайн-кинотеатров — More.TV и Wink. Это позволит им конкурировать с лидерами рынка. Об этом сообщает РБК.

Возможное объединение видеосервисов обсуждалось еще до смены руководства, когда вместо Ольги Паскиной новым гендиректором стала перешедшая из «Газпром-Медиа» Светлана Баланова. Одним из возможных вариантов сделки еще тогда было размещение на Wink всей библиотеки More.TV, при котором последний становился только поставщиком контента, а Wink — его дистрибьютором.

Для Wink и More.TV объединение было бы логичным шагом, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его прогнозам, на стремительно растущем рынке онлайн-кинотеатров вскоре останется четыре крупных игрока, которые или поглотят, или вытеснят остальных. Новым платформам с небольшой рыночной долей нужно либо вкладывать миллиарды рублей в создание собственного контента, либо объединяться с другими игроками, чтобы успешно конкурировать с такими лидерами, как ivi и Okko, занимающим по итогам прошлого года 22,5 и 13,5% соответственно.

НМГ и «Ростелеком» уже много лет сотрудничают, поэтому объединение Wink и More.TV никого не удивит, это будет логичный и рациональный шаг, отмечает Алексей Бырдин, гендиректор Ассоциации «Интернет-видео».

В конце 2020 года More.TV сообщала о 2,5 млн подписчиков. По итогам 2020 года выручка по РСБУ ООО «М3», на которое оформлен бизнес More.TV, составила 1,4 млрд руб., чистый убыток — 231,7 млн руб. Telecom Daily оценила прошлогоднюю возможную выручку More.TV и других интернет-платформ НМГ (сайтов каналов СТС, «Домашний» и т.п.) примерно в 1 млрд руб., что соответствовало 2,6% всех доходов легально работающих в России онлайн-кинотеатров.

По итогам 2020-го доля Wink, по оценке Telecom Daily, составила 7,3%, что соответствует 2,8 млрд руб. выручки. В отличие от More.TV и большинства конкурентов платформа не занимается собственным производством.

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22.04.2021 Автор: Рая Башинская

Источник: РБК