Сервис коротких видео Quibi закрывается

Сервис коротких видео для смартфонов Quibi, которым руководили Джеффри Катценберг и Мэг Уитмен, закрывается. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Решение принято после того, как компания не смогла найти инвестора-покупателя. Нанятая сервисом юридическая фирма предложила сократить убытки проекта, закрыв бизнес.

В прошлом месяце появились сообщения, что Джеффри Катценберг изучает разные варианты спасения своего проблемного сервиса, запущенного в апреле. Самый благоприятный из них предполагал продажу бизнеса крупному инвестору. Компания предлагалась корпорациям Apple, WarnerMedia и Facebook, но никого не заинтересовала.

У Quibi на старте было около 50 оригинальных проектов, включая шоу и сериалы с Дженнифер Лопес, Лиамом Хемсвортом, Софи Тернер, Николь Ричи и Риз Уизерспун. Контент для него снимали Стивен Спилберг, Сэм Рэйми, Антуан Фукуа, Кевин Харт, Стивен Содерберг и другие именитые режиссеры. Осенью Катценберг попробовал продать права на оригинальные шоу сервиса корпорации NBCUniversal, у которой они могли бы встать на стриминговую платформу Peacock. Однако выяснилось, что Quibi не владеет исключительными правами на этот контент. У сервиса есть права на показ эпизодов в течение семи лет, однако по контракту уже спустя два года после премьеры производители сериалов и шоу имели право продавать права на показы другим сервисам.

Quibi была запущена шесть месяцев назад. Сервис разрабатывался для нового стиля потребления контента − быстрого короткого просмотра через смартфоны. В доковидную эпоху идея казалась очень правильной, и стартап в 2018 году привлек около $1 млрд инвестиций от крупнейших медиакорпораций США, голливудских студий, а также Alibaba Group, Goldman Sachs, JPMorgan и John Malone's Liberty Global. При этом, в отличие от потенциальных конкурентов, Quibi должен был предложить пользователям премиальный и дорогой контент, созданный специально для него.

Однако, в эпоху пандемии коронавируса COVID-19 способы потребления контента изменились: люди были привязаны к дому, а на смартфонах контента потребляли в разы меньше прежнего. Увы, именно в это время Quibi и вышел на рынок. Проект с самого начала вызвал сдержанную реакцию пользователей. Пытаясь спасти положение, Quibi выпустил приложения для просмотра контента на телевизорах Smart TV, а также через устройства Apple TV, Amazon Fire TV и Google TV/Android TV. Но было уже поздно. На сегодняшний день компания имеет более 500 тыс. платящих подписчиков, и это значительно меньше, чем предполагалось.

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21.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: The Wall Street Journal