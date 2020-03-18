«Союзмультфильм» нашел инвестора для новых серий «Ну, погоди!»

«Роза Хутор» и «Союзмультфильм» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию новых серий «Ну, погоди!». Об этом сообщает пресс-служба киностудии. Подписи под документом поставили председатель Совета директоров «Роза Хутор» Сергей Бачин и председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Курорт намерен инвестировать средства в производство и продвижение 26 серий фильма. При этом образы из нового сериала партнер впоследствии сможет использовать на территории курорта, официальном сайте и в других информационно-рекламных материалах.

«Роза Хутор – динамичный и популярный курорт, и мы рады сотрудничеству, – отметил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. – Действие легендарного мультфильма всегда происходило в разных местах страны, в разных климатических условиях, и это было как раз интересно зрителю. Это все есть на курорте «Роза Хутор», и мы уверены, что наше сотрудничество позволит создать действительно качественный проект».

Как стало известно, визуальные образы главных героев – Волка и Зайца – будут существенно изменены, также добавятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут по-другому одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Все герои будут актуальными, современными, понятными нынешнему поколению.

Мультфильм будет рассчитан на аудиторию 6–8 лет и выполнен в технике квази-3D. Стилистика с большой долей вероятности будет похожа на серию мультфильмов режиссера Вячеслава Котеночкина: сохранится доля условности в изображении героев и обстановки. Сохранено будет и жанровое сходство – мультфильм останется геговой комедией, погоней с минимумом слов. И, конечно, останется знаменитая фраза «Ну, Заяц, погоди!». Хронометраж каждой серии составит 7 минут.



Председатель Совета директоров «Роза Хутор» Сергей Бачин сообщил, что, помимо создания сериала, киностудия «Союзмультфильм» с брендом «Ну, погоди!» станет официальным партнером ряда мероприятий на курорте «Роза Хутор», в том числе совместных проектов, рассчитанных на семейную аудиторию.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Союзмультфильм