Литовские депутаты хотят усложнить прокат фильмов из России

Депутаты из парламентской партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» намерены значительно усложнить процесс попадания российского кино в кинотеатры страны. Они обратились к премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису и министру культуры Лиане Руоките-Джонсон с предложением, передать право выдачи разрешения на показ фильмов Государственной комиссии по радио и телевидению (LRTK). Вместе с ним, предлагается наделить комиссию правом определять наличие и степень «вражеской пропаганды» в кинокартинах из России.

Сейчас разрешения на прокат фильмов в стране выдает Литовский центр кино, однако многие парламентарии недовольны результатами его деятельности. Так, в январе литовский политик Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что выпущенный в кинотеатрах российский фильм ВИКИНГ является пропагандистским и представляет угрозу национальной безопасности страны. В феврале в Литве не смог выйти в прокат кинокомикс ЗАЩИТНИКИ: литовские кинопоказчики усмотрели в нем «пропаганду чрезмерной мощи российской армии» и «ее агрессивной военной техники».

Депутаты, обратившиеся к правительству, считают, что госкомиссия сможет оценить российские ленты более профессионально, чем это сейчас делает Литовский центр кино. LRTK может получить возможность предупреждать или запрещать показ фильмов, а так же накладывать штрафы на картины с «пропагандой» или «дезинформацией».

28.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газета.Ru