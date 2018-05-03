В Кувейте проходит «Неделя российского кино»

С 30 апреля по 5 мая 2018 года в городе Эль-Кувейт проходит «Неделя российского киное». В кинозале Национальной библиотеки Кувейта прошла торжественная церемония открытия и теперь здесь же идут показы национальных российских фильмов и встречи с российскими кинематографистами. Киномероприятие проводит Продюсерский центр «Кинофест» при поддержке и содействии Министерства культуры Российской Федерации, Национального Совета по культуре, искусству и письменности Кувейта, Фонда Кино и Посольства России в Кувейте.

Проект реализуется в рамках международного культурного сотрудничества между странами и призван повторить успех кинонедели, прошедшей в Кувейте в 2016 году. В этот раз зрителям Кувейта, уже хорошо знакомым с российским кинематографом, будет предложена новая программа современных российских фильмов различных жанров: САЛЮТ-7 (реж. Клим Шипенко), ЛЕДОКОЛ (реж. Николай Хомерики), ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ (реж. Артем Аксененко), ПРИЗРАК (реж. Александр Войтинский), ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (реж. Дмитрий Киселев). Завершит кинонеделю специальный показ фильма БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (реж. Сергей Мокрицкий), приуроченный к празднованию Дня Победы. Он пройдет в Посольстве России в Кувейте.

В целях привлечения широкой аудитории зарубежных зрителей все фильмы программы будут демонстрироваться с английскими и арабскими субтитрами, а представлять фильмы будут российские кинематографисты: Заслуженный артист России Сергей Пускепалис, Заслуженный артист России Василий Мищенко, актер театра и кино Валерий Гришко, композитор Иван Бурляев и арт-директор кинонедели Юлия Брагина.

03.05.2018 Автор: Артур Чачелов